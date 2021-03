Il CdR di Sky Sport: «Rammarico per l’asta sui diritti Tv» (Di martedì 30 marzo 2021) «Il CdR e la redazione di Sky Sport esprimono Rammarico per come si è conclusa la prima parte dell’asta per l’assegnazione dei diritti del campionato di serie A di calcio per il triennio 2021-2024 e tengono a sottolineare di essere pronti ad affrontare nuove sfide e nuovi eventi, con la stessa passione dimostrata da agosto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 30 marzo 2021) «Il CdR e la redazione di Skyesprimonoper come si è conclusa la prima parte delper l’assegnazione deidel campionato di serie A di calcio per il triennio 2021-2024 e tengono a sottolineare di essere pronti ad affrontare nuove sfide e nuovi eventi, con la stessa passione dimostrata da agosto L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Il CdR di #SkySport: «Rammarico per l’asta sui diritti Tv. L'azienda riveli piani a medio e lungo termine»… - sportface2016 : 'Il CdR e la redazione di Sky Sport esprimono rammarico per come si è conclusa la prima parte dell’asta per l’asseg… -