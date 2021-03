Il capo di Stato Maggiore della Difesa (Di martedì 30 marzo 2021) Il generale Alberto Rosso, capo di Stato Maggiore della Difesa: "Dobbiamo guardare alle sfide future: tecnologia, innovazione, connettività. Gli stranieri vedono oggi nell'Aeronautica italiana una realtà da cui imparare" Chiara Giannini Aeronautica Militare Italiana ? Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Il generale Alberto Rosso,di: "Dobbiamo guardare alle sfide future: tecnologia, innovazione, connettività. Gli stranieri vedono oggi nell'Aeronautica italiana una realtà da cui imparare" Chiara Giannini Aeronautica Militare Italiana ?

Advertising

ItalianAirForce : Celebriamo oggi il 98° anniversario dell'#AeronauticaMilitare rendendo omaggio alla bandiera italiana, 'simbolo del… - virginiaraggi : Oggi ho incontrato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, generale Pietro Serino. Puntiamo sulla collabo… - _Carabinieri_ : Il Capo di Stato Maggiore dell’@Esercito Italiano Pietro Serino, si è recato in visita presso il Comando Generale d… - MarisaLevi1 : RT @giuliomeotti: In Francia c'è un imam che deve indossare il giubbotto antiproiettile. L'incredibile video di Hassen Chalghoumi, protetto… - RobertoRenga : RT @ferrarailgrasso: Su mafia capitale dissi che un magistrato inquirente è 'tecnicamente matto' e sono stato assolto in tribunale. Devo ri… -