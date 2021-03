Il capo della Protezione civile Curcio: «Le dosi di vaccino a fine giornata? Regole chiare o perdiamo la fiducia della gente. Serve un accordo con le Regioni» (Di martedì 30 marzo 2021) Fabrizio Curcio, subentrato ad Angelo Borrelli nel ruolo di capo dipartimento della Protezione civile, ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus nel corso di un’audizione alla Camera, il 30 marzo. La prima cosa che ha voluto ribadire riguarda le modalità di approvvigionamento dei vaccini: «Ad acquistare i vaccini è l’Unione europea, che ha accordi in esclusiva con le case farmaceutiche». Curcio ha anche sottolineato che la strategia, al momento, «non è cambiata: il ministero della Salute ha ritenuto opportuno avviare interlocuzioni con altri partner europei in modo tale da procedere in maniera congiunta alle negoziazioni con le case farmaceutiche, per ottenere i farmaci per tutta l’Ue. L’acquisizione avviene tramite la Commissione ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) Fabrizio, subentrato ad Angelo Borrelli nel ruolo didipartimento, ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus nel corso di un’audizione alla Camera, il 30 marzo. La prima cosa che ha voluto ribadire riguarda le modalità di approvvigionamento dei vaccini: «Ad acquistare i vaccini è l’Unione europea, che ha accordi in esclusiva con le case farmaceutiche».ha anche sottolineato che la strategia, al momento, «non è cambiata: il ministeroSalute ha ritenuto opportuno avviare interlocuzioni con altri partner europei in modo tale da procedere in maniera congiunta alle negoziazioni con le case farmaceutiche, per ottenere i farmaci per tutta l’Ue. L’acquisizione avviene tramite la Commissione ...

Advertising

ciropellegrino : Il capo della Protezione Civile deve essere civile anche nell'uso delle parole. Dire «siamo in guerra, servono norm… - ItalianNavy : Pubblicato il numero di marzo della Rivista Marittima Su questo numero Focus su “UE, politica di difesa e politica… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, il capo della Protezione civile Curcio in audizione alla Camera: segui la diretta tv - IPredicatore : Ci risiamo, di nuovo prodi, quello che diceva che con l'euro avremmo lavorato di meno è guadagnato di più, infatti… - GiuseppeDiGraz3 : @La7tv #purgatori filosofo del pero: a proposito di Lombardia e di quanto blateri come giustifichi quello che affer… -

Ultime Notizie dalla rete : capo della Inchiesta su migranti picchiati in treno "Verrà visionato - spiega il procuratore capo Francesco Cozzi - per vedere se vi siano estremi di reato. Così come verranno ascoltati i testimoni della vicenda". .

Vaccino, Curcio: "Dosi avanzate? Regole per darle a chi spettano" Regolare l'utilizzo delle dosi di vaccino anti Covid avanzate a fine giornata per somministrarle alle categorie che ne hanno diritto. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio , in audizione in Commissione Affari sociali rispondendo alle domande sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini ...

"Indagate su quegli imprenditori". L'ordine dell'ex capo della Dia per colpire i nemici di Montante La Repubblica Batteri diventano 'fabbriche' di idrogeno a energia solare I batteri che producono idrogeno possono diventare 'biofabbriche' a energia solare: basta indurli a produrre nanoparticelle di metalli semiconduttori che ne aumentino la capacità di catturare la luce ...

Vaccini Covid in Italia: cosa cambia dopo l'ultima ordinanza di Figliuolo Il commissario straordinario Covid davanti alle commissioni Affari sociali di Camera e Senato: "Se Regione compra vaccini deve distribuirli ad altre". Ordinanza: vaccinare anche domiciliati. Curcio: n ...

"Verrà visionato - spiega il procuratoreFrancesco Cozzi - per vedere se vi siano estremi di reato. Così come verranno ascoltati i testimonivicenda". .Regolare l'utilizzo delle dosi di vaccino anti Covid avanzate a fine giornata per somministrarle alle categorie che ne hanno diritto. Lo ha detto ildipartimentoProtezione civile, Fabrizio Curcio , in audizione in Commissione Affari sociali rispondendo alle domande sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini ...I batteri che producono idrogeno possono diventare 'biofabbriche' a energia solare: basta indurli a produrre nanoparticelle di metalli semiconduttori che ne aumentino la capacità di catturare la luce ...Il commissario straordinario Covid davanti alle commissioni Affari sociali di Camera e Senato: "Se Regione compra vaccini deve distribuirli ad altre". Ordinanza: vaccinare anche domiciliati. Curcio: n ...