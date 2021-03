Il Canada sospende AstraZeneca sotto i 55 anni (Di martedì 30 marzo 2021) La decisione è stata dettata dal fatto che: “C’è una sostanziale incertezza sui benefici di fornire il vaccino AstraZeneca agli adulti sotto i 55 anni dati i potenziali rischi”. Così ha spiegato Shelley Deeks, vice presidente della commissione. E ha aggiunto che: “Da nuovi dati provenienti dall’Europa si evince che il rischio di trombi è potenzialmente di uno su 100 mila, più alto di uno su un milione ritenuto in precedenza. Da qui, la decisione di sospenderne l’uso, in attesa di nuovi analisi rischi-benefici, e l’invito a chi lo abbia ricevuto negli ultimi 20 giorni di consultare un medico.” Decisione simile anche a Berlino, dove è stato deciso di interrompere la somministrazione a chi abbia meno di 60 anni. Lo ha annunciato la Senatrice responsabile della Sanità berlinese Dilek Kalayci, ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 30 marzo 2021) La decisione è stata dettata dal fatto che: “C’è una sostanziale incertezza sui benefici di fornire il vaccinoagli adultii 55dati i potenziali rischi”. Così ha spiegato Shelley Deeks, vice presidente della commissione. E ha aggiunto che: “Da nuovi dati provenienti dall’Europa si evince che il rischio di trombi è potenzialmente di uno su 100 mila, più alto di uno su un milione ritenuto in precedenza. Da qui, la decisione dirne l’uso, in attesa di nuovi analisi rischi-benefici, e l’invito a chi lo abbia ricevuto negli ultimi 20 giorni di consultare un medico.” Decisione simile anche a Berlino, dove è stato deciso di interrompere la somministrazione a chi abbia meno di 60. Lo ha annunciato la Senatrice responsabile della Sanità berlinese Dilek Kalayci, ...

