Il 28 ottobre arriva il nuovo albo inedito di Asterix (Di martedì 30 marzo 2021) Il 28 ottobre è il giorno da segnare in calendario per tutti gli amanti di Asterix e Obelix. È infatti in arrivo Asterix e Il Grifone, trentanovesima avventura a fumetti del duo di Galli più famoso della storia, edito in Italia da Panini Comics. Asterix, con oltre 385 milioni di albi a fumetti venduti, è ormai considerato un vero e proprio fenomeno editoriale: l'albo uscirà infatti in simultanea in 17 lingue! Nel nuovo volume, il quinto creato dalla collaborazione tra Jean-Yves Ferri (testi) e Didier Conrad (disegni), i due eroi, accompagnati dall'immancabile cagnolino Idefix e dal druido Panoramix, si troveranno coinvolti una ricerca epica e disseminata di trabocchetti, per scovareun terrificante animale mitologico con zanne impressionanti e un terribile becco da rapace: il ...

