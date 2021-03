Idrogeno, Alverà: “Italia ha vantaggio competitivo. Trasporto via tubo costa meno” (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Ad di Snam Marco Alverà vede nell’Idrogeno “una grande opportunità” per l’Italia. Lo ha detto ad un evento de Il Sole 24 Ore, indicando che occorre sviluppare questo mercato in Italia e in Europa e creare delle partnership internazionali. “Noi abbiamo investito in De Nora, che è leader mondiale nei componenti per gli elettrolizzatori”, ha affermato il manager, sottolineando è possibile “sviluppare una partnership con il Nord Africa e diventare un hub di esportazione di Idrogeno verso l’Europa, in particolare verso la Germania”. l’Ad di Snam ha ricordato che l’Italia ha un “vantaggio geografico” ed un “vantaggio infrastrutturale“, grazie a una rete interconnessa con Algeria, Tunisia, Libia e Medio Oriente, attraverso la Grecia, e che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Ad di Snam Marcovede nell’“una grande opportunità” per l’. Lo ha detto ad un evento de Il Sole 24 Ore, indicando che occorre sviluppare questo mercato ine in Europa e creare delle partnership internazionali. “Noi abbiamo investito in De Nora, che è leader mondiale nei componenti per gli elettrolizzatori”, ha affermato il manager, sottolineando è possibile “sviluppare una partnership con il Nord Africa e diventare un hub di esportazione diverso l’Europa, in particolare verso la Germania”. l’Ad di Snam ha ricordato che l’ha un “geografico” ed un “infrastrutturale“, grazie a una rete interconnessa con Algeria, Tunisia, Libia e Medio Oriente, attraverso la Grecia, e che ...

