Ibrahimovic | obiettivo Mondiali | vuole giocare fino a 41 anni | Milan News

Advertising

sportli26181512 : Ibra, Tuttosport: 'L’obiettivo Mondiale è l’elisir di giovinezza': 'L’obiettivo Mondiale è l’elisir di giovinezza'.… - Dalla_SerieA : Milan, Dalot: 'Ibrahimovic papà di tutti, ma chi mi ha impressionato è...' - - AndreaInterNews : @ProffMilanismo @macho_morandi L'obiettivo è vincere lo scudetto. Se per farlo ti manca uno tra Donnarumma, Theo He… - sportli26181512 : #Milan, Dalot: 'Ibrahimovic papà di tutti, ma chi mi ha impressionato è...': Il terzino rossonero crede nello scude… - CalcioWebPuglia : Mertens e Ibrahimovic stabiliscono nuovi record! , OGNI obiettivo , Round 28 -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic obiettivo

Al nostromancano solo sette punti e poi vedremo dove possiamo arrivare, se continuiamo a ...: 'Dopo i 30 anni sono diventato ancora più forte. Il mio problema è non essere mai ...Dopo le infinite punture alla Juve (l'ultima contro Pavel Nedved ) Marco Materazzi riprende a bersagliare l'altro suo storico, il Milan. Celebri le sue frecciate ae la lite via social con Ambrosini , ora Matrix parte invece dal nuovo logo dell'Inter per pungere i rossoneri e a GQ Italia dice Materazzi ...Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo in fretta” Sono arrivato nel club a 14 anni e cerco ogni giorno di essere un esempio anche fuori dal campo e dall’ambiente Genoa”. Dopo la sosta per le naziona ...Riparte il campionato dopo gli impegni delle nazionali: i rossoneri, secondi in classifica, ospitano i blucerchiati. L’ultima vittoria del Diavolo in casa è del 7 febbraio contro il Crotone ...