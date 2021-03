Iasen | massacrato davanti ai figli | oggi gli assassini sono ai domiciliari

(Di martedì 30 marzo 2021)a sprangateaie in coma per quattro anni:gliagli arresti. Dopo solo nove mesi di carcerestati messi agli arrestigli aggressori di(nome di fantasia usato da Le Iene per salvaguardare l’identità della famiglia coinvolta), l’uomo morto nel 2020 dopo quattro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Iasen, massacrato a sprangate davanti ai figli e in coma per quattro anni: oggi gli assassini sono agli arresti domiciliari.Agli arresti domiciliari dopo 9 mesi di carcere gli aggressori di Iasen, morto nel 2020 dopo 4 anni di coma per un pestaggio in cortile davanti ai figli avvenuto proprio il 29 marzo di cinque anni fa.