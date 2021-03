I vaccini anti-Covid a mRna si mostrano efficaci nel prevenire anche le infezioni (Di martedì 30 marzo 2021) (illustrazione: Mattthewcat/Pixabay)I vaccini contro Covid-19 proteggono anche dall’infezione, oltre a evitare la malattia? Alle prime evidenze, oggi si aggiunge uno studio dei Centers for disease control and prevention (Cdc) statunitensi sui vaccini a mRna (Pfizer e Moderna) che, monitorando quasi 4mila operatori sanitari, ha evidenziato un’efficacia nel prevenire le infezioni tra l’80% (dopo una sola dose) e il 90% (dopo due dosi). Lo studio In questo studio real-life i ricercatori hanno coinvolto 3.950 persone a alto rischio di esposizione al coronavirus, in particolare operatori sanitari e personale di prima linea. Il 75% di loro tra dicembre 2020 a marzo 2021 aveva ricevuto almeno una dose di vaccino a mRna. I ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021) (illustrazione: Mattthewcat/Pixabay)Icontro-19 proteggonodall’infezione, oltre a evitare la malattia? Alle prime evidenze, oggi si aggiunge uno studio dei Centers for disease control and prevention (Cdc) statunitensi sui(Pfizer e Moderna) che, monitorando quasi 4mila operatori sanitari, ha evidenziato un’a nelletra l’80% (dopo una sola dose) e il 90% (dopo due dosi). Lo studio In questo studio real-life i ricercatori hanno coinvolto 3.950 persone a alto rischio di esposizione al coronavirus, in particolare operatori sanitari e personale di prima linea. Il 75% di loro tra dicembre 2020 a marzo 2021 aveva ricevuto almeno una dose di vaccino a. I ...

