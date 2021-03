I risultati delle qualificazioni ai Mondiali, in gol Cristiano Ronaldo. Show di Belgio e Olanda (Di martedì 30 marzo 2021) Si è giocata la terza giornata delle qualificazioni Mondiali del 2022 in Qatar, la fase a gironi è entrata ormai nella fase decisiva e sono in arrivo interessanti indicazioni. Dominio del Belgio che ha rifilato 8 gol alla Bielorussia, in gol Batshuayi, Praet e Benteke. Bene anche la Croazia che è stata trascinata da Perisic e Modric nella partita contro Malta. Tutto facile anche per l’Olanda contro Gibilterra, in rete anche de Jong, Wijnaldum e Depay. Colpo del Portogallo contro il Lussemburgo, si conferma Jota ed in gol è andato anche il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo. Colpo della Norvegia, ok la Slovacchia. Gol e spettacolo in Lettonia-Turchia. I risultati delle qualificazioni ai ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 marzo 2021) Si è giocata la terza giornatadel 2022 in Qatar, la fase a gironi è entrata ormai nella fase decisiva e sono in arrivo interessanti indicazioni. Dominio delche ha rifilato 8 gol alla Bielorussia, in gol Batshuayi, Praet e Benteke. Bene anche la Croazia che è stata trascinata da Perisic e Modric nella partita contro Malta. Tutto facile anche per l’contro Gibilterra, in rete anche de Jong, Wijnaldum e Depay. Colpo del Portogallo contro il Lussemburgo, si conferma Jota ed in gol è andato anche il calciatore della Juventus. Colpo della Norvegia, ok la Slovacchia. Gol e spettacolo in Lettonia-Turchia. Iai ...

L'azione delle @UN per il mantenimento della pace, 75 anni dopo: risultati e prospettive 29 -30 marzo