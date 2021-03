I porti italiani fanno causa a Bruxelles (Di martedì 30 marzo 2021) I porti italiani fanno causa alla Commissione Europea. È stato depositato il ricorso delle sedici Autorità di Sistema portuale (AdSP) al Tribunale dell’Unione Europea contro la decisione degli uffici dell’Antitrust guidati dalla danese Margrethe Vestager di tassare gli scali italiani. Il 4 dicembre scorso, infatti, Bruxelles ha dato due mesi al Governo per abolire l’esenzione fiscale prevista dalle leggi nazionali per le Autorità portuali, imponendo loro di applicare l’Ires a se stesse. La questione è da tempo al centro di una disputa tra la Commissione e l’Italia non solo per le implicazioni di natura economica ma anche di natura strategica, perché può potenzialmente rivoluzionare l’impianto normativo dei porti e aprire la strada ai privati nel management delle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Ialla Commissione Europea. È stato depositato il ricorso delle sedici Autorità di Sistema portuale (AdSP) al Tribunale dell’Unione Europea contro la decisione degli uffici dell’Antitrust guidati dalla danese Margrethe Vestager di tassare gli scali. Il 4 dicembre scorso, infatti,ha dato due mesi al Governo per abolire l’esenzione fiscale prevista dalle leggi nazionali per le Autorità portuali, imponendo loro di applicare l’Ires a se stesse. La questione è da tempo al centro di una disputa tra la Commissione e l’Italia non solo per le implicazioni di natura economica ma anche di natura strategica, perché può potenzialmente rivoluzionare l’impianto normativo deie aprire la strada ai privati nel management delle ...

FrancescoLollo1 : Pasqua blindata per gli italiani, costretti ancora una volta a limitare gli spostamenti, ma libera per i clandestin… - clapaudice : I porti italiani fanno causa a Bruxelles (di C. Paudice) - Maximix1970 : RT @HuffPostItalia: I porti italiani fanno causa a Bruxelles - haelyn78 : RT @HuffPostItalia: I porti italiani fanno causa a Bruxelles - mrcrto : @barbarab1974 Dite a @preglias che se gli Italiani devono rimanere in gabbia dovrebbe anche ammettere pubblicamente… -