I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 16.017 casi positivi da coronavirus e 529 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 32.947 (63 in più di ieri), di cui 3.716 nei reparti di terapia intensiva (5

