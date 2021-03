I cani riconosceranno i malati di Covid dal fiuto: al Campus Biomedico di Roma prende il via l’innovativo progetto di addestramento (Di martedì 30 marzo 2021) A Roma i cani vengono addestrati per fiutare i malati di Covid Al Campus Biomedico di Roma i cani vengono addestrati a riconoscere, attraverso il fiuto, i malati di Covid sintomatici e asintomatici. L’idea, infatti, è quella di utilizzare i migliori amici dell’uomo in luoghi affollati e potenzialmente pericolosi per la diffusione del virus, come ad esempio gli aeroporti, per riconoscere in tempo reale, attraverso il fiuto dei cani, coloro che potrebbero aver contratto la malattia. Il progetto, sviluppato da Massimo Ciccozzi e Silvia Angeletti dell’Università Campus Biomedico di Roma e un team della ... Leggi su tpi (Di martedì 30 marzo 2021) Avengono addestrati per fiutare idiAldivengono addestrati a riconoscere, attraverso il, idisintomatici e asintomatici. L’idea, infatti, è quella di utilizzare i migliori amici dell’uomo in luoghi affollati e potenzialmente pericolosi per la diffusione del virus, come ad esempio gli aeroporti, per riconoscere in tempo reale, attraverso ildei, coloro che potrebbero aver contratto la malattia. Il, sviluppato da Massimo Ciccozzi e Silvia Angeletti dell’Universitàdie un team della ...

Advertising

ariolele : RT @GiancarloDeRisi: Positivi al Covid19? In aeroporto nessun problema. Li riconosceranno i cani. E come? Dall'odore. Parte da Roma il prim… - GiancarloDeRisi : Positivi al Covid19? In aeroporto nessun problema. Li riconosceranno i cani. E come? Dall'odore. Parte da Roma il p… -

Ultime Notizie dalla rete : cani riconosceranno Amici animali, una casa su misura La Repubblica Taglia le orecchie al cane per “motivi estetici”: condannato a 4 mesi Il proprietario di un cane razza American Staffordshire ha patteggiato una condanna a 4 mesi per aver inflitto all’animale il taglio delle ...

I toelettatori: "Riapriamo, è giusto per gli animali" L’ordinanza regionale ha dato il via libera. Alfonsi, titolare della ‘Cuccia’: "Non è solo estetica, per molte razze è anche questione di salute" ...

Il proprietario di un cane razza American Staffordshire ha patteggiato una condanna a 4 mesi per aver inflitto all’animale il taglio delle ...L’ordinanza regionale ha dato il via libera. Alfonsi, titolare della ‘Cuccia’: "Non è solo estetica, per molte razze è anche questione di salute" ...