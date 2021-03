I BTS contro il razzismo anti asiatico: “Siamo addolorati” (Di martedì 30 marzo 2021) È delle ultime ore la presa di posizione dei BTS contro il razzismo anti asiatico, un tema che ricorre fortemente da settimane e che ha riacceso campagne di sensibilizzazione in tutto il mondo. Stop Asian Hate Il fatto di sangue avvenuto il 16 marzo ad Atlanta, con l’uccisione di 8 persone in 3 centri termali, ha messo in evidenza un serio problema di razzismo che sui social trova tendenza con l’hashtag #StopAsianHate. Recentemente anche altre popstar hanno aderito alle proteste come Rihanna, Pharrell Williams e Ariana Grande. Il messaggio dei BTS contro il razzismo anti asiatico è stato pubblicato questa mattina sui canali social dei Bangtan Boys che hanno raccontato, inoltre, di aver subito attacchi xenofobi nel corso della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) È delle ultime ore la presa di posizione dei BTSil, un tema che ricorre fortemente da settimane e che ha riacceso campagne di sensibilizzazione in tutto il mondo. Stop Asian Hate Il fatto di sangue avvenuto il 16 marzo ad Atlanta, con l’uccisione di 8 persone in 3 centri termali, ha messo in evidenza un serio problema diche sui social trova tendenza con l’hashtag #StopAsianHate. Recentemente anche altre popstar hanno aderito alle proteste come Rihanna, Pharrell Williams e Ariana Grande. Il messaggio dei BTSilè stato pubblicato questa mattina sui canali social dei Bangtan Boys che hanno raccontato, inoltre, di aver subito attacchi xenofobi nel corso della ...

