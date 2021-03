I 5S si votano a Conte per superare il tabù del secondo mandato. Grillo ha chiuso la strada ai veterani. Ma i big confidano nell’ex premier (Di martedì 30 marzo 2021) La speranza diffusa tra i pentastellati è una sola, che Giuseppe Conte illustri già questa settimana il progetto del nuovo Movimento 2.0. E a quanto risulta al nostro giornale è un’opzione piuttosto plausibile. L’idea dell’ex presidente del Consiglio, infatti, è mostrarsi ufficialmente come potenziale leader del Movimento (ci vorrà sempre e comunque il voto degli iscritti) già prima di Pasqua. Con un progetto nuovo, dunque, strutturato e improntato a una nuova stagione aperta ai cambiamenti. Le parole pronunciate ieri da Luigi Di Maio, d’altronde, non sono casuali: “Spero che la proposta di Conte possa arrivare il prima possibile, certo non è semplice riformare uno statuto di una forza politica come la nostra, spero anche che il Movimento continui a tracciare la strada della Transizione Ecologica. I cambiamenti climatici credo che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 marzo 2021) La speranza diffusa tra i pentastellati è una sola, che Giuseppeillustri già questa settimana il progetto del nuovo Movimento 2.0. E a quanto risulta al nostro giornale è un’opzione piuttosto plausibile. L’idea dell’ex presidente del Consiglio, infatti, è mostrarsi ufficialmente come potenziale leader del Movimento (ci vorrà sempre e comunque il voto degli iscritti) già prima di Pasqua. Con un progetto nuovo, dunque, strutturato e improntato a una nuova stagione aperta ai cambiamenti. Le parole pronunciate ieri da Luigi Di Maio, d’altronde, non sono casuali: “Spero che la proposta dipossa arrivare il prima possibile, certo non è semplice riformare uno statuto di una forza politica come la nostra, spero anche che il Movimento continui a tracciare ladella Transizione Ecologica. I cambiamenti climatici credo che ...

