"Hub sotto casa, ma vaccinati lontano". La protesta degli anziani lombardi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Diversi sindaci della provincia di Milano stanno ricevendo in queste ore lamentele dei concittadini per avere ricevuto ieri sera il messaggio di convocazione per il vaccino nella seconda settimana di aprile in località lontane dal luogo di residenza, molti alla ‘Fabbrica del Vapore' nel capoluogo, pur avendo centri vaccinali ‘sotto casa'. "Hub nel Comune, ma non abbiamo vaccini" “Mi hanno chiamato a decine delusi e contrariati chiedendomi perché devono andare a Milano” spiega all'AGI Alberto Rossi, il sindaco di Seregno, provincia di Monza e Brianza, che sottolinea il paradosso dell'hub di Verano Brianza, a 6 km da Seregno, “chiuso nonostante abbia dosi di vaccino in frigorifero perché non sono arrivate dalla Regione le liste coi nomi delle persone da vaccinare”. “Invece nella mia cittadina - osserva - non abbiamo dosi di ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Diversi sindaci della provincia di Milano stanno ricevendo in queste ore lamentele dei concittadini per avere ricevuto ieri sera il messaggio di convocazione per il vaccino nella seconda settimana di aprile in località lontane dal luogo di residenza, molti alla ‘Fabbrica del Vapore' nel capoluogo, pur avendo centri vaccinali ‘'. "Hub nel Comune, ma non abbiamo vaccini" “Mi hanno chiamato a decine delusi e contrariati chiedendomi perché devono andare a Milano” spiega all'AGI Alberto Rossi, il sindaco di Seregno, provincia di Monza e Brianza, chelinea il paradosso dell'hub di Verano Brianza, a 6 km da Seregno, “chiuso nonostante abbia dosi di vaccino in frigorifero perché non sono arrivate dalla Regione le liste coi nomi delle persone da vaccinare”. “Invece nella mia cittadina - osserva - non abbiamo dosi di ...

Advertising

sulsitodisimone : 'Hub sotto casa, ma vaccinati lontano'. La protesta degli anziani lombardi - ptvonline2001 : #VaccinoAntiCovid, @nzingaretti: 'Abbiamo iniziato la sperimentazione notturna all'hub di Fiumicino e abbiamo quatt… - sturlesetosi : Speranza: “Tutti vaccinati entro l’estate”. 1) L’estate finisce il 23 settembre. 2) D’estate 20 milioni di italiani… - BEPPESARNO : ...Ma il mito dell'efficienza lombarda ê appunto un mito. Non ê MAI esistito. Hanno coperto inefficienze e magagne… - afterele : @LaGrevia @Juliet_ME_1987 Ma i miei colleghi all hub di fiumicino hanno fatto 4 ore di fila sotto la pioggia. In grandi città é plausibile -

Ultime Notizie dalla rete : Hub sotto Coronavirus. Sei 'over 80' su 10 senza vaccinazione. Le Regioni sotto accusa ... molti si dovranno recare nell'hub della Fabbrica del Vapore di Milano pur avendo centri vaccinali sotto casa. A Brindisi, oggi e domani, sarà avviata la vaccinazione domiciliare per gli ...

Vaccinazioni fino a mezzanotte: hub aperti in tutti i capoluoghi Bologna, con l'hub Fiera, è partita ieri sera con le prime 350 iniezioni in notturna. "Le ultime ... I ricoverati negli altri reparti hanno superato quota 3.600, appena al di sotto del picco della prima ...

"Hub sotto casa, ma vaccinati lontano". La protesta degli anziani lombardi AGI - Agenzia Giornalistica Italia "Hub sotto casa, ma vaccinati lontano". La protesta degli anziani lombardi Sindaci e concittadini contrariati col sistema della Regione Lombardia che ha convocato centinaia di over 80 a Milano 'ignorando' i centri vaccinali di prossimità. E c'è il caso della 'chiamata' di un ...

Vaccinazioni fino a mezzanotte: hub aperti in tutti i capoluoghi Tra ieri e oggi arrivano in Emilia-Romagna più di 230.000 dosi di vaccino e la Regione è pronta ad accelerare. Aumentando i centri vaccinali, che con quello inaugurato ieri nella palestra di una scuol ...

... molti si dovranno recare nell'della Fabbrica del Vapore di Milano pur avendo centri vaccinalicasa. A Brindisi, oggi e domani, sarà avviata la vaccinazione domiciliare per gli ...Bologna, con l'Fiera, è partita ieri sera con le prime 350 iniezioni in notturna. "Le ultime ... I ricoverati negli altri reparti hanno superato quota 3.600, appena al didel picco della prima ...Sindaci e concittadini contrariati col sistema della Regione Lombardia che ha convocato centinaia di over 80 a Milano 'ignorando' i centri vaccinali di prossimità. E c'è il caso della 'chiamata' di un ...Tra ieri e oggi arrivano in Emilia-Romagna più di 230.000 dosi di vaccino e la Regione è pronta ad accelerare. Aumentando i centri vaccinali, che con quello inaugurato ieri nella palestra di una scuol ...