House of Gucci, Salma Hayek entra nel cast del film con Lady Gaga (Di martedì 30 marzo 2021) A pochi giorni di distanza dal ventiseiesimo anniversario dal famoso evento di cronaca che ha ispirato House of Gucci, giungono importanti novità. Il film, che come sappiamo vede nel proprio cast Lady Gaga e Adam Driver nei ruoli principali, si avvale infatti di un’aspettata aggiunta. Stiamo parlando di Salma Hayek. Candidata al Premio Oscar nel 2003 per l’impegnativa interpretazione di Frida Kahlo in Frida, l’attrice si unisce a un cast che già sulla carta, promette grandi numeri. Nel progetto troveremo, infatti, anche i vincitori dell’Academy Awards Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto. House of Gucci, Salma Hayek entra a far parte del ... Leggi su velvetmag (Di martedì 30 marzo 2021) A pochi giorni di distanza dal ventiseiesimo anniversario dal famoso evento di cronaca che ha ispiratoof, giungono importanti novità. Il, che come sappiamo vede nel proprioe Adam Driver nei ruoli principali, si avvale infatti di un’aspettata aggiunta. Stiamo parlando di. Candidata al Premio Oscar nel 2003 per l’impegnativa interpretazione di Frida Kahlo in Frida, l’attrice si unisce a unche già sulla carta, promette grandi numeri. Nel progetto troveremo, infatti, anche i vincitori dell’Academy Awards Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto.ofa far parte del ...

Ultime Notizie dalla rete : House Gucci Lady Gaga compie 35 anni: quanti fiori dal fidanzato! Michael Polansky invia un enorme bouquet di fiori bianchi alla cantante, che attualmente si trova a Roma sul set di House of Gucci . Compleanno italiano per Lady Gaga. La star del pop ha spento le 35 candeline e per la speciale occasione il fidanzato Michael Polansky le ha regalato un enorme mazzo di ...

