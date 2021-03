Honda HRC, svelata la livrea 2021 del WorldSBK (Di martedì 30 marzo 2021) Il team Honda HRC è pronto per il secondo anno nel WorldSBK dopo un 2020 con luci ed ombre dove ha guadagnato solo un podio. Confermati entrambi i piloti del team ufficiale, ovvero Bautista e Haslam che avranno il compito nel 2021 di portare nelle posizioni che contano le due CBR1000RR-R. Dopo le presentazioni di Go Eleven e del team ufficiale di Ducati, il terzo team del WorldSBK a presentare li livrea 2021 è la scuderia ufficiale di Honda HRC. Questa stagione per la scuderia giapponese è fondamentale e lo sviluppo delle nuove Fireblade CBR1000RR-R SP si preannuncia come uno dei temi più attesi del mondiale Superbike. La novità di quest’anno per Honda sarà anche la presenza di Leon Camier come team manager. Alvaro Bautista vuole riscattarsi con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Il teamHRC è pronto per il secondo anno neldopo un 2020 con luci ed ombre dove ha guadagnato solo un podio. Confermati entrambi i piloti del team ufficiale, ovvero Bautista e Haslam che avranno il compito neldi portare nelle posizioni che contano le due CBR1000RR-R. Dopo le presentazioni di Go Eleven e del team ufficiale di Ducati, il terzo team dela presentare liè la scuderia ufficiale diHRC. Questa stagione per la scuderia giapponese è fondamentale e lo sviluppo delle nuove Fireblade CBR1000RR-R SP si preannuncia come uno dei temi più attesi del mondiale Superbike. La novità di quest’anno persarà anche la presenza di Leon Camier come team manager. Alvaro Bautista vuole riscattarsi con ...

SBK, LIVE: la presentazione Honda Racing 2021 Per il team HRC è arrivato il momento di togliere i veli dalla livrea delle Honda CBR1000RR - R Fireblade SP , affidate anche in questo 2021 ad Alvaro Bautista e Leon Haslam . Affiancati dal nuovo Team Manager ...

