Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano cade a Vienna in gara-2 e la serie va sull'1-1

Rimonta amara per l'HCB Alto Adige Alperia in gara-2 delle semifinali Playoff di ICE Hockey League 2020-2021. Bolzano, infatti, cede per 1-2 in casa dei Vienna Capitals (stesso risultato che si era materializzato in gara-1, ma con esito opposto) e ora la serie passa sull'1-1. Tutto viene rimandato, quindi, al terzo appuntamento della serie, che si disputerà in casa dei biancorossi giovedì primo aprile. La serie si conferma durissima e Bolzano non dovrà distrarsi minimamente. Vienna Capitals – HCB Alto Adige Alperia 2-1: come accaduto nel primo match giocato al PalaOnda, l'equilibrio regna sovrano. Nessuna sorpresa da questo punto di vista. I Foxes iniziano bene e ...

