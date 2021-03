Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Asiago passa a Cortina e sale 2-0 nella serie, come Lubiana su Vipiteno e Jesenice su Gherdeina (Di martedì 30 marzo 2021) Martedì sera con tre gare-2 dei quarti di finale di Alps Hockey League 2020-2021 in scena. In attesa del via della serie tra Val Pusteria e Lustenau, questa sera abbiamo avuto alcuni verdetti importanti. Non definitivi, ma importanti. In primo luogo la testa di serie numero 1, l’Olimpia Lubiana, si porta avanti 2-0 nella serie contro Vipiteno e giovedì primo aprile potrà sfruttare il match casalingo per chiudere la pratica. Stesso discorso per la seconda squadra slovena, Jesenice, che sbanca il ghiaccio di Gherdeina e sale sul 2-0. Nel derby italiano, invece, Asiago piazza il colpaccio a Cortina e, sua volta, mette il ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Martedì sera con tre gare-2 dei quarti di finale di2020-in scena. In attesa del via dellatra Val Pusteria e Lustenau, questa sera abbiamo avuto alcuni verdetti importanti. Non definitivi, ma importanti. In primo luogo la testa dinumero 1, l’Olimpia, si porta avanti 2-0controe giovedì primo aprile potrà sfruttare il match casalingo per chiudere la pratica. Stesso discorso per la seconda squadra slovena,, che sbanca ildisul 2-0. Nel derby italiano, invece,piazza il colpaccio ae, sua volta, mette il ...

