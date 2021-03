“Ho passato il Covid a mia moglie e adesso è morta, un dolore tremendo”. Il dolore dell’ex bianconero Beppe Furino (Di martedì 30 marzo 2021) Beppe Furino, leggendario capitano della Juventus vincitore di 8 scudetti, ha raccontato il suo dolore a seguito della morte della moglie. Irene Vercellini, ex consigliere comunale di Moncalieri, in provincia di Torino, è stata contagiata dal Covid ed è morta una settimana fa all’età di 74 anni. L’ex bianconero classe 1946 in un’intervista al Corriere della Sera ha ripercorso le ultime settimane della sua amata travolto da un doloroso senso di colpa: “Mia moglie Irene è morta a causa del Covid. Purtroppo credo di avere fatto da untore, portando a casa il virus. Sono davvero frastornato – continua l’ex calciatore -, è accaduto tutto troppo in fretta. Il Covid ci ha preso tutti, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021), leggendario capitano della Juventus vincitore di 8 scudetti, ha raccontato il suoa seguito della morte della. Irene Vercellini, ex consigliere comunale di Moncalieri, in provincia di Torino, è stata contagiata daled èuna settimana fa all’età di 74 anni. L’exclasse 1946 in un’intervista al Corriere della Sera ha ripercorso le ultime settimane della sua amata travolto da un doloroso senso di colpa: “MiaIrene èa causa del. Purtroppo credo di avere fatto da untore, portando a casa il virus. Sono davvero frastornato – continua l’ex calciatore -, è accaduto tutto troppo in fretta. Ilci ha preso tutti, in ...

