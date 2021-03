“Ho parlato con Ruggero, gli ho mandato i dati e dice che sono troppi. Li abbasso a 285”: così in Sicilia cambiarono i positivi di Palermo (Di martedì 30 marzo 2021) “Ho parlato con Ruggero, gli ho mandato i dati. E Ruggero dice che sono troppi. Quindi li abbasso a 285”. “285 va bene”. A sostenere di aver parlato con Ruggero Razza, l’ormai ex assessore della Salute Siciliana, che si è dimesso dopo essere finito nell’inchiesta sui dati Covid modificati, è Maria Letizia Di Liberti, dirigente della Regione. A risponderle, invece, è Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza Covid a Palermo. Già segretario regionale della Cgil Fp Medici, Costa è stato per anni una figura di riferimento nel mondo della sanità Siciliana: oggi è finito nelle intercettazioni dei carabinieri dei Nas. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Hocon, gli ho. Eche. Quindi lia 285”. “285 va bene”. A sostenere di averconRazza, l’ormai ex assessore della Salutena, che si è dimesso dopo essere finito nell’inchiesta suiCovid modificati, è Maria Letizia Di Liberti, dirigente della Regione. A risponderle, invece, è Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza Covid a. Già segretario regionale della Cgil Fp Medici, Costa è stato per anni una figura di riferimento nel mondo della sanitàna: oggi è finito nelle intercettazioni dei carabinieri dei Nas. ...

"Ho parlato con Ruggero, gli ho mandato i dati e dice che sono troppi Il Fatto Quotidiano

