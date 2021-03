Highlights Stella Rossa-Olimpia Milano 72-93, Eurolega 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 30 marzo 2021) Gli Highlights di Stella Rossa-Olimpia Milano 72-93, match della trentaduesima giornata dell’Eurolega 2020/2021. L’Armani Exchange vince a Belgrado e conquista la certezza della qualificazione ai playoff, per la prima volta dall’introduzione del nuovo format europeo. Una vittoria pesante e praticamente mai in discussione, con Kevin Punter decisivo grazie ai 23 punti messi a segno contro la sua ex squadra. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE CRONACA E TABELLINO Eurolega 2020/2021: RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Glidi72-93, match della trentaduesima giornata dell’. L’Armani Exchange vince a Belgrado e conquista la certezza della qualificazione ai playoff, per la prima volta dall’introduzione del nuovo format europeo. Una vittoria pesante e praticamente mai in discussione, con Kevin Punter decisivo grazie ai 23 punti messi a segno contro la sua ex squadra. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE CRONACA E TABELLINO: RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.

