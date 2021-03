Guido Marinoni confermato nella Federazione nazionale degli Ordini dei Medici

Leggi su bergamonews

(Di martedì 30 marzo 2021) Il presidente dell’Ordine deichirurghi e odontoiatri della provincia di Bergamo è statonel Comitato Centrale della Fnomceo, che sarà ancora guidato da Filippo Anelli. “Sono grato per la rinnovata fiducia – commenta-, spero di continuare ad esserne all’altezza in un momento di profonda trasformazione della professione e di crisi di tutta la nostra società. Difendere l’autonomia, l’indipendenza e il ruolo della professione medica, significa in primo luogo essere vicini ai cittadini, tutelandone i diritti sanciti dalla Costituzione e la sicurezza”. Nel nuovo Comitato Centrale delladei, che rimarrà in carica fino alla fine del 2024, siederanno inoltre: Giovanni ...