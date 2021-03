Guardiola sull’addio di Aguero al City | “Sergio sarà per sempre nella storia di questo club”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 30 marzo 2021) Pep, tecnico del Manchester, ha parlato in merito all’addio didopo 10 anni aldi Manchester. Queste le sue parole: “Abbiamo ancora due mesi davanti e oggi ho visto il suo impegno nell’allenamento.è insostituibile. Non è facile neanche in termini numerici: più di 360 partite giocate e più di 250 gol, i titoli conquistati. È una leggenda, il miglior attaccante cheabbia mai avuto einsostituibile nelle anime, nei cuori, nelle menti dei nostri tifosi, della nostra gente, dei giocatori che hanno giocato al suo fianco e tutti i manager che hanno lavorato con lui. È una persona fantastica, un grande essere umano e sono abbastanza sicuro che seancora così determinato, potrà prolungare ...