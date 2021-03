Gruppo Ala, al via premio per artisti campani di nascita o d’adozione (Di martedì 30 marzo 2021) Da oggi e fino al 2 maggio è online sul sito di Ala (www.alacorporation.com) il bando per partecipare all’Ala Art Prize 2021 e realizzare un’opera destinata ad essere esposta nel quartier generale della società a Napoli, nella cornice della Mostra d’Oltremare. In un anno così difficile, anche per la cultura, Ala dà vita al progetto di lungo respiro dedicato all’arte Ala For Art di cui l’Ala Art Prize 2021 è il primo tassello. La partecipazione al premio è gratuita. L’artista vincitore riceverà 10mila euro per l’opera selezionata. A un anno dalla pandemia da Covid-19, con musei, mostre e artisti obbligati a fermarsi, Ala – Gruppo leader in Italia e a livello globale nella logistica avanzata e nella distribuzione di componenti meccanici di precisione e minuterie per i settori aerospaziale aeronautico, oil & gas, ferroviario e ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Da oggi e fino al 2 maggio è online sul sito di Ala (www.alacorporation.com) il bando per partecipare all’Ala Art Prize 2021 e realizzare un’opera destinata ad essere esposta nel quartier generale della società a Napoli, nella cornice della Mostra d’Oltremare. In un anno così difficile, anche per la cultura, Ala dà vita al progetto di lungo respiro dedicato all’arte Ala For Art di cui l’Ala Art Prize 2021 è il primo tassello. La partecipazione alè gratuita. L’artista vincitore riceverà 10mila euro per l’opera selezionata. A un anno dalla pandemia da Covid-19, con musei, mostre eobbligati a fermarsi, Ala –leader in Italia e a livello globale nella logistica avanzata e nella distribuzione di componenti meccanici di precisione e minuterie per i settori aerospaziale aeronautico, oil & gas, ferroviario e ...

Advertising

WaltherGiorgi3 : RT @Adnkronos: Gruppo Ala, al via premio per artisti campani di nascita o d’adozione - lifestyleblogit : Gruppo Ala, al via premio per artisti campani di nascita o d’adozione - - italiaserait : Gruppo Ala, al via premio per artisti campani di nascita o d’adozione - fisco24_info : Gruppo Ala, al via premio per artisti campani di nascita o d’adozione: Da oggi e fino al 2 maggio è online sul sito… - TV7Benevento : Gruppo Ala, al via premio per artisti campani di nascita o d’adozione... -