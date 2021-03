Grave lutto per Russell Crowe: il padre è morto ad 85 anni (Di martedì 30 marzo 2021) L’attore neozelandese Russell Crowe sta vivendo un gravissimo lutto: il padre si è spento la scorsa notte ad 85 anni. L’attore neozelandese e star di Hollywood, Russell Crowe, sta vivendo delle ore drammatiche per la scomparsa del padre John Alexander. Ad annunciare la tragica notizia è stato lo stesso attore di Hollywood con un toccante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) L’attore neozelandesesta vivendo un gravissimo: ilsi è spento la scorsa notte ad 85. L’attore neozelandese e star di Hollywood,, sta vivendo delle ore drammatiche per la scomparsa delJohn Alexander. Ad annunciare la tragica notizia è stato lo stesso attore di Hollywood con un toccante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AlanPanassiti : Grave lutto nel mondo del teatro, già in ginocchio da molti mesi. Il #covid ha portato via William Medini, attore e… - zazoomblog : “Per fortuna non ha sofferto”. Christian De Sica dopo il grave lutto familiare il racconto toccante in diretta tv -… - galvanilaura : Ritwitto perché anch’io ho subito un grave lutto e assicuro che le nostre (anzi, ormai, solo mie) micie sono di gra… - PSaltato : @RobertoRenga Grande è grave perdita! Per me che piace il sottil umorismo , quando ci riesco, è un lutto! - infoitcultura : Vito Bicocchi, grave lutto: il padre Roberto è morto a causa del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto Furino, il dramma: "Un dolore tremendo" Beppe Furino , calciatore icona e capitano dei bianconeri degli anni '70/'80 ha raccontato il suo dolore dopo la grave perdita che lo ha colpito nei giorni scorsi. Un lutto che, parole sue, ' non ...

Mugnano piange Salvatore, addio allo storico operatore del mercato ittico Grave lutto a Mugnano per la scomparsa di Salvatore Mangiapili, storico operatore del mercato ittico. 'Oggi ci hai lasciato un vuoto immenso a tutti noi non riesco ancora a crederci che te ne sei ...

