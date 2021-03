“Grave lutto per la Tv, era il primo della classe”. L’addio che lascia senza fiato (Di martedì 30 marzo 2021) «Era un primo della classe, un grande, davvero un numero uno: non c'è dubbio». Ricorda così all'Adnkronos l'amico e compagno di tante trasmissioni tv e teatrali. Pippo Baudo era molto legato a Enrico Vaime, coautore fra l'altro assieme a Jaja Fiastri di «L'uomo che inventò la televisione», spettacolo andato in scena anche al Sistina di Roma, per la regia di Pietro Garinei, dove il presentatore siciliano ripercorreva la sua lunga carriera in tv. «Eravamo molto amici - tiene a sottolineare Baudo - Lui era veramente un grande autore, un grande umorista e come tutti i i grandi umoristi era tristissimo di carattere. Quando in salotto presentavamo qualche lavoro a lui, a Italo Terzoli e a Marcello Marchesi, dicevamo scherzando fra noi: 'se a Vaime non piace, avrà senz'altro successo! Aveva un elevato senso critico e ... Leggi su howtodofor (Di martedì 30 marzo 2021) «Era un, un grande, davvero un numero uno: non c'è dubbio». Ricorda così all'Adnkronos l'amico e compagno di tante trasmissioni tv e teatrali. Pippo Baudo era molto legato a Enrico Vaime, coautore fra l'altro assieme a Jaja Fiastri di «L'uomo che inventò la televisione», spettacolo andato in scena anche al Sistina di Roma, per la regia di Pietro Garinei, dove il presentatore siciliano ripercorreva la sua lunga carriera in tv. «Eravamo molto amici - tiene a sottolineare Baudo - Lui era veramente un grande autore, un grande umorista e come tutti i i grandi umoristi era tristissimo di carattere. Quando in salotto presentavamo qualche lavoro a lui, a Italo Terzoli e a Marcello Marchesi, dicevamo scherzando fra noi: 'se a Vaime non piace, avrà senz'altro successo! Aveva un elevato senso critico e ...

Advertising

luca_anastasi : @Maria70221974 @Mariano31422789 Ciao Maria le mie più sentite condoglianze x il grave lutto che ti ha colpito un abbraccio fortissimo ?? - AlanPanassiti : Grave lutto nel mondo del teatro, già in ginocchio da molti mesi. Il #covid ha portato via William Medini, attore e… - zazoomblog : “Per fortuna non ha sofferto”. Christian De Sica dopo il grave lutto familiare il racconto toccante in diretta tv -… - galvanilaura : Ritwitto perché anch’io ho subito un grave lutto e assicuro che le nostre (anzi, ormai, solo mie) micie sono di gra… - PSaltato : @RobertoRenga Grande è grave perdita! Per me che piace il sottil umorismo , quando ci riesco, è un lutto! -