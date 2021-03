Graduatorie ATA terza fascia, si può inoltrare la domanda inserendo il servizio fino al 22 aprile. Ministero conferma (Di martedì 30 marzo 2021) Arriva la conferma attesa dopo la precisazione già fornita più volte da Orizzonte Scuola: I titoli di cultura dichiarati nella domanda devono essere in possesso alla data in cui si presenta la domanda, mentre per il titolo di servizio si può indicare la data del 22 aprile (se si ha un contratto che si conclude dopo). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) Arriva laattesa dopo la precisazione già fornita più volte da Orizzonte Scuola: I titoli di cultura dichiarati nelladevono essere in possesso alla data in cui si presenta la, mentre per il titolo disi può indicare la data del 22(se si ha un contratto che si conclude dopo). L'articolo .

