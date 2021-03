Graduatorie ATA terza fascia, attenzione a dati anagrafici e di recapito per ricevere supplenze. Ecco come modificarli (Di martedì 30 marzo 2021) Domande Graduatorie terza fascia ATA 2021/23 fino al 22 aprile 2021. attenzione ai dati personali e di recapito per ricevere supplenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) DomandeATA 2021/23 fino al 22 aprile 2021.aipersonali e diper. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Graduatorie ATA terza fascia attenzione a dati anagrafici e di recapito per ricevere supplenze. Ecco come modificar… - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, attenzione a dati anagrafici e di recapito per ricevere supplenze. Ecco come modifica… - AssMosaico : Il Servizio Civile svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva (1 gennaio 2005) è valutabile come servizio svolto… - TecnicaScuola : Graduatorie ATA, valutazione dei titoli: elenco delle amministrazioni statali ed enti locali --… - TecnicaScuola : Graduatorie ATA, quali sono le modalità di accesso? -- -