Gp del Bahrain | Renzi inquadrato nel paddock | video

La presenza del leader di Italia Viva al Gran Premio di Formula Uno in Bahrain ha fatto montare le proteste sui social. Molti i cittadini Italiani che hanno giudicato irrispettosa la scelta di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva è stato ripreso a sorpresa dalle telecamere di Sky durante il Gran Premio del Bahrain, mentre dialogava con Jean Alesi, ex pilota automobilistico. L'ex premier, attraverso una nota del suo ufficio stampa, ha comunque affermato di aver rispettato tutte le norme vigenti. Credits: Sky

rubio_chef : Comunque Renzi se non va in un Paese senza diritti umani non è contento: Israele, Arabia Saudita, Bahrain. La pross… - repubblica : ?? Formula Uno, Matteo Renzi tra i paddock del Gran Premio in Bahrain. Polemica social: 'Noi in zona rossa e lui a d… - ScuderiaFerrari : Il commento di @marc_gene sul Gran Premio del Bahrain. #essereFerrari ?? - AndreaPellicani : RT @Ch_Nicola_: Prima di sputare sentenze e di attaccare il direttore dell'Espresso vi invito a leggere il documento ufficiale del GP del B… - GGabbuti : RT @albertoinfelise: Qualche domanda al senatore @matteorenzi Lei è vaccinato? Se sì, da quando e con quale vaccino? Per quale motivo era… -