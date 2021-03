Gol Cristiano Ronaldo, sono 103 col Portogallo: vicino il record di Ali Daei (Di martedì 30 marzo 2021) Il gol in Nazionale permette a Cristiano Ronaldo di avvicinarsi al record di sempre di Ali Daei. sono 103 per lui: quanto manca Serata positiva per Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo, con cui ritrova il gol dopo due gare a secco. Il fuoriclasse trova il centro numero 103 con la sua Nazionale e si avvicina al record di sempre di Ali Daei. Mancano, infatti, solo sei reti per raggiungere il record di sempre dell’attaccante iraniano, che è arrivato a quota 109. Un record a cui Ronaldo sta puntando sempre più insistentemente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Il gol in Nazionale permette adi avvicinarsi aldi sempre di Ali103 per lui: quanto manca Serata positiva percon il suo, con cui ritrova il gol dopo due gare a secco. Il fuoriclasse trova il centro numero 103 con la sua Nazionale e si avvicina aldi sempre di Ali. Mancano, infatti, solo sei reti per raggiungere ildi sempre dell’attaccante iraniano, che è arrivato a quota 109. Una cuista puntando sempre più insistentemente. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

juventusfc : ?? @Cristiano in gol questa sera con il Portogallo! ???? #ForzaJuve #WCQ - pisto_gol : Era sicuramente gol sul tiro di CR7 che avrebbe dato al Portogallo la vittoria sulla Serbia per 3:2. Era sicurament… - tsychro : RT @juventusfc: ?? @Cristiano in gol questa sera con il Portogallo! ???? #ForzaJuve #WCQ - Fprime86 : RT @juventusfc: ?? @Cristiano in gol questa sera con il Portogallo! ???? #ForzaJuve #WCQ - TheMagarMuch : RT @juventusfc: ?? @Cristiano in gol questa sera con il Portogallo! ???? #ForzaJuve #WCQ -