Gli Usa criticano la Cina: «Dubbi sulla missione Oms» (Di martedì 30 marzo 2021) Quattordici Paesi tra cui gli Stati Uniti hanno affidato a una dichiarazione congiunta la preoccupazione che il rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulle origini del nuovo coronavirus è stato ritardato e compilato senza poter avere accesso a dati completi. «La Cina fornisca pieno accesso agli esperti – si legge nella dichiarazione – È fondamentale che gli esperti indipendenti abbiano pieno accesso a tutti i dati, alla ricerca e alle persone coinvolte negli studi su esseri umani, animali e fattori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

