Gli stadi italiani riapriranno con un'app: "Oltre 25mila all'Olimpico" (Di martedì 30 marzo 2021) La Figc sta pensando a Mitiga, un'applicazione per gestire il ritorno dei tifosi negli stadi in vista dei prossimi Europei. La Uefa, entro il 7 aprile, vuole dagli Stati che partecipano al progetto di Europeo itinerante la garanzia sui tifosi negli stadi a giugno. L'Italia dovrà garantire di poter ripopolare gli spalti dell'Olimpico se non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

