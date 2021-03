Gli sms agli over 80 per il vaccino anti-Covid in Lombardia (Di martedì 30 marzo 2021) «Tra la nottata di ieri e la mattinata di oggi sono stati inviati 115.000 sms di appuntamento agli over 80 lombardi che ancora devono ricevere la prima dose di vaccino anti-Covid. Sono poi in via di ultimazione 50.000 telefonate alle persone che, al momento dell’adesione alla campagna vaccinale, non avevano dato come recapito il numero di un cellulare, ma un telefono fisso”. Lo ha annunciato l’assessora al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti. La regione aveva assicurato che entro il fine settimana appena trascorso avrebbe calendarizzato e comunicato gli appuntamenti per le somministrazioni ai 205.000 ultraottantenni ancora in attesa. Secondo quanto riferito da Moratti, anche se con qualche giorno di ritardo, le convocazione sono quasi completate. La vicepresidente della ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 30 marzo 2021) «Tra la nottata di ieri e la mattinata di oggi sono stati inviati 115.000 sms di appuntamento80 lombardi che ancora devono ricevere la prima dose di. Sono poi in via di ultimazione 50.000 telefonate alle persone che, al momento dell’adesione alla campagna vaccinale, non avevano dato come recapito il numero di un cellulare, ma un telefono fisso”. Lo ha annunciato l’assessora al Welfare della, Letizia Moratti. La regione aveva assicurato che entro il fine settimana appena trascorso avrebbe calendarizzato e comunicato gli appuntamenti per le somministrazioni ai 205.000 ultraottantenni ancora in attesa. Secondo quanto riferito da Moratti, anche se con qualche giorno di ritardo, le convocazione sono quasi completate. La vicepresidente della ...

FontanaPres : La Lombardia oggi ha superato il 1.500.000 di dosi somministrate. Gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di… - pfmajorino : Vaccini in Lombardia agli over 80, la protesta: «Non è vero che la Regione ha inviato tutti gli sms» - Corriere : In Lombardia la protesta degli over 80: «Non è vero che la Regione ha inviato tutti gli sms» - Yogaolic : RT @SILVIA71412470: Vaccini Covid in Lombardia over 80, la protesta: «Non è vero che la Regione ha inviato tutti gli sms»- - bucca_angela : RT @pfmajorino: Vaccini in Lombardia agli over 80, la protesta: «Non è vero che la Regione ha inviato tutti gli sms» -