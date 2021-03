Giustizia: sì Camera a direttiva Ue su rafforzamento presunzione innocenza (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Con voti 427 favorevoli, uno contrario e 11 astenuti, la Camera ha approvato gli emendamenti alla legge di delegazione europea presentati da esponenti di Azione-Più Europa, Forza Italia, Italia viva, Pd, Lega, M5S, Leu e minoranze linguistiche e sottoscritti anche da deputati di Fratelli d'Italia, per recepire nell'ordinamento italiano la direttiva europea 343 del 2016 "sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". Respinto invece, con voto a scrutinio segreto, l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che accompagnava il recepimento della direttiva con la regolamentazione e la sanzione della fuga di notizie relative ad indagini giudiziarie. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Con voti 427 favorevoli, uno contrario e 11 astenuti, laha approvato gli emendamenti alla legge di delegazione europea presentati da esponenti di Azione-Più Europa, Forza Italia, Italia viva, Pd, Lega, M5S, Leu e minoranze linguistiche e sottoscritti anche da deputati di Fratelli d'Italia, per recepire nell'ordinamento italiano laeuropea 343 del 2016 "suldi alcuni aspetti delladie del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". Respinto invece, con voto a scrutinio segreto, l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che accompagnava il recepimento dellacon la regolamentazione e la sanzione della fuga di notizie relative ad indagini giudiziarie.

