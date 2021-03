Giuseppe Furino | il dramma della moglie Irene morta per Covid | “Purtroppo credo di aver fatto da untore”

(Di martedì 30 marzo 2021) Unper il quale non si da pace quello che sta vivendo in questi momenti, il celebre ex calciatore italiano nonché una vecchia gloriaJuventus. Il dirigente sportivo, classe 1946, ha raccontatorecente morteper colpa del Coronavirus e confessando il dilaniante senso di colpa nei suoi confronti: “dida, portando a casa il virus“. IldilaÈ unintimo, straziante quello che sta vivendo in questi momenti...

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Furino

Un vero e proprio dramma per, ex giocatore della Juventus, che ha perso la moglie Irene Vercellini a causa del Covid. E al Corriere della Sera l'ex gloria bianconera esprime tutta la sua tristezza e frustrazione ...La presentazione del nuovo logo dell'Inter, la morte della moglie diell'ex bandiera della Juventus, la terza partita di Ibrahimovic con la nazionale svedese, il futuro di Maurizio Sarri e il debutto con i Dallas Mavericks di Nicolò Melli. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie ...L'ex centrocampista della Juventus racconta lo strazio per la perdita della sua Irene: "Da quando è stata ricoverata non l'ho più ...Un vero e proprio dramma per Giuseppe Furino, ex giocatore della Juventus, che ha perso la moglie Irene Vercellini a causa del Covid. E al Corriere della Sera l’ex gloria bianconera ...