Giuliano Gemma chi era | attore | padre di Vera Gemma | icona degli spaghetti western

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 30 marzo 2021)è stato uno dei più grandi attori italiani. Ha recitato in oltre 100 pellicole ed ha vinto numerosi premi, come il David di Donatello, il Globo d’oro, il Nastro d’argento ed ha conquistato per 3 volte il Premio De Sica e quello del Festival Internazionale del cinema di Karlovy Vary come miglior. Nel 2013 è stato vittima di un incidente stradale, in cui ha perso tragicamente la vita.e la passione per il cinemanasce a Roma il 2 settembre 1938 da Domenicoe Agher Chiarini. Passa i suoi primi anni di vita a Reggio Emilia (città che gli rimane per sempre nel cuore) presso i nonni materni e lì frequenta le scuole elementari. In quegli anni, mentre gioca in un ...