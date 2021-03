Giulia Salemi raddoppia e torna in tv: quale sarà il suo nuovo ruolo? (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Salemi raddoppia, dopo il Gf Vip torna in tv per una nuova avventura, con un ruolo totalmente diverso. E’ stata una delle protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e anche se non è riuscita a raggiungere la puntata delle finale, nei suoi tanti mesi di permanenza ha trovato l’amore al fianco di Pierpaolo. Leggi su youmovies (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., dopo il Gf Vipin tv per una nuova avventura, con untotalmente diverso. E’ stata una delle protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e anche se non è riuscita a raggiungere la puntata delle finale, nei suoi tanti mesi di permanenza ha trovato l’amore al fianco di Pierpaolo.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - vasconvolta77 : RT @perchetendenzat: “ #salottosalemi “: perché Giulia Salemi dal 16 aprile avrà una trasmissione tutta sua. Da Pordenone a Mediaset Play… - Ericaa_r1 : RT @salemithebest: “Ti ricorderanno per la storia e basta” Giulia intanto che sforna progetti come non mai con la linea costumi, collabora… - Patty63197317 : RT @salemithebest: “Ti ricorderanno per la storia e basta” Giulia intanto che sforna progetti come non mai con la linea costumi, collabora… - mbustamaante10 : RT @blogtivvu: Giulia Salemi torna in TV con un programma tutto suo e ospita Dayane Mello: tutti i dettagli -