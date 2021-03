Giulia De Lellis, il retroscena su Maurizio Costanzo: succede sempre nei camerini dello show, il gesto speciale (Di martedì 30 marzo 2021) In una sua Instagram Stories, Giulia De Lellis ha svelato un retroscena su Maurizio Costanzo: il conduttore lo fa sempre con i suoi ospiti. In attesa di poterla vedere con ‘Love Island’, il suo primo programma da conduttrice, e come attrice, Giulia De Lellis è pronta a ritornare sul piccolo schermo. In compagnia di Beatrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 30 marzo 2021) In una sua Instagram Stories,Deha svelato unsu: il conduttore lo facon i suoi ospiti. In attesa di poterla vedere con ‘Love Island’, il suo primo programma da conduttrice, e come attrice,Deè pronta a ritornare sul piccolo schermo. In compagnia di Beatrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

angelofavignan : RT @tvblogit: ?? Reunion Buona Domenica al #mauriziocostanzoshow di domani sera su Canale 5. Tra gli ospiti Claudio Lippi, Paola Barale, Mas… - Lulu65198073 : RT @infotommizorzi: PHOTO | Tommaso con Giulia De Lellis #tzvip - Chedupl1 : RT @103puntifelici: Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis nello stesso studio ed è subito questo #tzvip - Annu7tz23 : RT @infotommizorzi: PHOTO | Tommaso con Giulia De Lellis #tzvip - losiarianna : In che senso Giulia De Lellis ha un anno in più di me -