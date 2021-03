Giudice gli chiese il tesserino, avvocato di colore perde il processo: “Ora penso male” (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl 4 febbraio scorso rimase vittima di un “malinteso” nel corso di un’udienza al tribunale per i minori di Napoli, con il Giudice che non credeva potesse essere avvocato, tanto da chiedergli il tesserino e la laurea. Il caso rientrò, o almeno così pensava l’avvocato del foro di Napoli Hilarry Sedu, cittadino italiano nato in Nigeria, che denunciò l’episodio senza parlare di razzismo, ricevendo anche le scuse del Giudice – il Giudice onorario Maddalena Mangiacapra – ma che oggi si ritrova a dover fare i conti con il rigetto di un’istanza molto delicata da parte di un collegio dello stesso Tribunale; una bocciatura liquidata “in due righe”, “cosa mai vista in nessun tribunale d’Italia”, e con una “motivazione non basata su dati di fatto”. “Non voglio pensare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl 4 febbraio scorso rimase vittima di un “malinteso” nel corso di un’udienza al tribunale per i minori di Napoli, con ilche non credeva potesse essere, tanto da chiedergli ile la laurea. Il caso rientrò, o almeno così pensava l’del foro di Napoli Hilarry Sedu, cittadino italiano nato in Nigeria, che denunciò l’episodio senza parlare di razzismo, ricevendo anche le scuse del– ilonorario Maddalena Mangiacapra – ma che oggi si ritrova a dover fare i conti con il rigetto di un’istanza molto delicata da parte di un collegio dello stesso Tribunale; una bocciatura liquidata “in due righe”, “cosa mai vista in nessun tribunale d’Italia”, e con una “motivazione non basata su dati di fatto”. “Non voglio pensare ...

