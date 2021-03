Giro delle Fiandre 2021: nessuno potrà lasciare gli hotel (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 marzo 2021 " Sarà un Giro delle Fiandre chiuso in bolla, e senza deroghe, per le squadre partecipanti. Nelle ultime corse al nord si sono registrati casi di positività in tre squadre, Lotto ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 marzo" Sarà unchiuso in bolla, e senza deroghe, per le squadre partecipanti. Nelle ultime corse al nord si sono registrati casi di positività in tre squadre, Lotto ...

Advertising

La7tv : #lariachetira Nino #Cartabellotta, Fondazione Gimbe: 'Sta mancando la vaccinazione dei soggetti fragili, una volta… - DesireeRosiello : RT @mayaloveslouis_: 'girateve' 'ma girate un po' ' voi potete andarvene in giro a petto nudo ed è considerato normale,ma se delle ragazza… - martirtinaa : RT @mayaloveslouis_: 'girateve' 'ma girate un po' ' voi potete andarvene in giro a petto nudo ed è considerato normale,ma se delle ragazza… - louxswhs : RT @mayaloveslouis_: 'girateve' 'ma girate un po' ' voi potete andarvene in giro a petto nudo ed è considerato normale,ma se delle ragazza… - isaoderth : RT @mayaloveslouis_: 'girateve' 'ma girate un po' ' voi potete andarvene in giro a petto nudo ed è considerato normale,ma se delle ragazza… -