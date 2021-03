Giovani e precari, il profilo degli assegnisti fotografato da Sant’Anna di Pisa (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Hanno raggiunto i più alti gradi dell’istruzione, il loro contributo è spesso determinante per il successo dei progetti di ricerca in cui sono coinvolti, eppure il nostro Paese non li valorizza. Sono i giovani con un contratto da assegnista di ricerca, fotografati nel corso dell’evento in streaming promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con la Global Thinking Foundation. L’incontro ‘Per il futuro della ricerca in Italia. le storie, il profilo e le criticità dei protagonisti: gli assegnisti di ricerca’, è stato inaugurato, questo pomeriggio, dalla ministra dell’Università e della Ricerca Cristina Messa, che ha ribadito l’impegno del suo ministero per definire in maniera più strutturata le carriere degli assegnisti. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Hanno raggiunto i più alti gradi dell’istruzione, il loro contributo è spesso determinante per il successo dei progetti di ricerca in cui sono coinvolti, eppure il nostro Paese non li valorizza. Sono i giovani con un contratto da assegnista di ricerca, fotografati nel corso dell’evento in streaming promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con la Global Thinking Foundation. L’incontro ‘Per il futuro della ricerca in Italia. le storie, il profilo e le criticità dei protagonisti: gli assegnisti di ricerca’, è stato inaugurato, questo pomeriggio, dalla ministra dell’Università e della Ricerca Cristina Messa, che ha ribadito l’impegno del suo ministero per definire in maniera più strutturata le carriere degli assegnisti.

