Giorgio Armani e The Italian Sea Group progettano uno yacht da 72 metri (Di martedì 30 marzo 2021) Giorgio Armani e The Italian Sea Group realizzeranno insieme un motor yacht all'avanguardia Admiral da 72 metri. Il progetto, fa sapere il gruppo Armani, sarà consegnato all'inizio del 2024. L'azienda specializzata nella nautica di lusso e Giorgio Armani hanno appena annunciato che il progetto dello yacht sarà consegnato all'inizio del 2024. Giorgio Armani e lo yacht per il player in Borsa The Italian Sea Group, attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 100 metri, fa capo all'imprenditore Italiano Giovanni Costantino. L'azienda opera con i brand Admiral e Tecnomar.

