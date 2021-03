Giallo "rafforzato", ma automatico. Verso nuovi criteri per le riaperture (Di martedì 30 marzo 2021) Ignazio Riccio Tra le altre novità che dovrebbero essere inserite nel nuovo decreto c’è l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari a contatto con i malati, con le relative sanzioni Il centrodestra pressa, invita il governo ad allentare le misure restrittive di fronte ai possibili miglioramenti dei dati riguardanti i contagi e i ricoveri per Covid-19, e sembra fare breccia. Lega e Forza Italia non demordono e spingono il premier Mario Draghi a prevedere un “meccanismo automatico” che regoli il passaggio da un “colore” a un altro. Il presidente del consiglio, dopo aver sposato la linea dura e intransigente imposta dal ministro della Salute Roberto Speranza, dal Comitato tecnico scientifico, dal Pd, dal Movimento 5 Stelle e da Leu, sembra voler mediare. Non subito, ma dopo la metà di aprile, come anticipa il quotidiano Il Messaggero, potrebbero ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Ignazio Riccio Tra le altre novità che dovrebbero essere inserite nel nuovo decreto c’è l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari a contatto con i malati, con le relative sanzioni Il centrodestra pressa, invita il governo ad allentare le misure restrittive di fronte ai possibili miglioramenti dei dati riguardanti i contagi e i ricoveri per Covid-19, e sembra fare breccia. Lega e Forza Italia non demordono e spingono il premier Mario Draghi a prevedere un “meccanismo” che regoli il passaggio da un “colore” a un altro. Il presidente del consiglio, dopo aver sposato la linea dura e intransigente imposta dal ministro della Salute Roberto Speranza, dal Comitato tecnico scientifico, dal Pd, dal Movimento 5 Stelle e da Leu, sembra voler mediare. Non subito, ma dopo la metà di aprile, come anticipa il quotidiano Il Messaggero, potrebbero ...

PaoloBernardo6 : RT @WitCronache: ?? Oggi pomeriggio è previsto un faccia a faccia tra #Draghi e #Regioni. ?? Si parlerà di vaccini ?? e si punta a riapertur… - Alysea15 : RT @Open_gol: Un vertice per ricucire quello in programma oggi pomeriggio tra governo e Regioni - vago7858 : @fanpage Macchè riaperture, l'ennesima truffa, il contentino di qualche negozietto per procrastinare l'agonia delle… - paoloigna1 : Ipotesi riaperture in Aprile con giallo rafforzato #covid19 - Marc852835993 : RT @sabrina__sf: New entry il giallo rafforzato. La cogli@naggine di Sper??nz?? è davvero infina! ????? -