Germania, nuovo stop per il vaccino AstraZeneca: la decisione “precauzionale” nei confronti delle donne al di sotto dei 55 anni (Di martedì 30 marzo 2021) Nuove grane per AstraZeneca, l’azienda biofarmaceutica anglo-svedese che opera nell’ambito della ricerca scientifica che già nelle scorse settimane aveva dovuto fare i conti con la sospensione temporanea, in attesa di ulteriori indagini, sul loro vaccino anti Covid-19. Arriva questa volta dalla Germania la notizia che riguarda una nuova sospensione della somministrazione del vaccino alle pazienti donne al di sotto dei 55 anni. Germania, Euskirchen: sospensione del vaccino AstraZeneca dopo due casi di trombosi sospetta “Questa misura è precauzionale fino a quanto i dipartimenti specializzati e competenti non saranno giunti ad una valutazione finale“, è questo quanto si apprende dal Berliner ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 marzo 2021) Nuove grane per, l’azienda biofarmaceutica anglo-svedese che opera nell’ambito della ricerca scientifica che già nelle scorse settimane aveva dovuto fare i conti con la sospensione temporanea, in attesa di ulteriori indagini, sul loroanti Covid-19. Arriva questa volta dallala notizia che riguarda una nuova sospensione della somministrazione delalle paziential didei 55, Euskirchen: sospensione deldopo due casi di trombosi sospetta “Questa misura èfino a quanto i dipartimenti specializzati e competenti non saranno giunti ad una valutazione finale“, è questo quanto si apprende dal Berliner ...

