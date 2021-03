Genova prima città a vaccinare in farmacia. Bucci: "Un grosso passo avanti per tutta Italia" (Di martedì 30 marzo 2021) “Genova è la prima in Italia a somministrare vaccini in farmacia. Un esempio importante, un grosso passo avanti per tutta l’Italia”. A dirlo è il sindaco della città ligure, Marco Bucci, che inaugura l’inizio delle vaccinazioni anche nelle farmacie. La campagna vaccinale ne coinvolge al momento 52 e, a pieno regime, potrà coinvolgere circa 400 persone al giorno della fascia d’età 70-79 anni, ma non i soggetti cosiddetti ultrafragili. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) “è laina somministrare vaccini in. Un esempio importante, unperl’”. A dirlo è il sindaco dellaligure, Marco, che inaugura l’inizio delle vaccinazioni anche nelle farmacie. La campagna vaccinale ne coinvolge al momento 52 e, a pieno regime, potrà coinvolgere circa 400 persone al giorno della fascia d’età 70-79 anni, ma non i soggetti cosiddetti ultrafragili.

