Genoa, Criscito: «Ballardini ha inciso tanto, ha portato energia»

Mimmo Criscito, capitano del Genoa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Ballardini e della stagione rossoblù Mimmo Criscito, difensore e capitano del Genoa, ha parlato nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. 

PRANDELLI – «Non è solo un discorso di affetto o riconoscenza. Quando nel 2011 partii per la Russia, dissi che era un arrivederci. Là stavo bene, anche se resto fiero della scelta compiuta. Prandelli? Conosco bene il mister, ci ha allenato due stagioni fa. Non è un allenatore disposto a mollare, lavora con passione. Se così ha deciso, penso che fosse davvero stanco. Una scelta da rispettare, e non facile da prendere avendo dovuto lasciare proprio la Fiorentina». 

LEADER DEL Genoa – «Ti toglie qualche energia mentale, ma non è un ruolo ...

