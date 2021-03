Genitori VS Influencer: le parole della regia a pochi giorni dall’uscita del film (Di martedì 30 marzo 2021) Uscirà il 4 aprile su Sky Cinema e su Now il film Genitori VS Influencer con Fabio Volo e Giulia de Lellis. A parlarne è la regista Michela Andreozzi Genitori Vs Influencer è in uscita il prossimo 4 aprile in esclusiva assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now e disponibile on demand. Il film ha come protagonisti Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis e racconta la storia di un padre che si confronta con la figlia che aspira a diventare famosa seguendo il modello di una Influencer di successo. La regia è affidata a Michela Andreozzi, che ha raccontato come è nato il film: “Dopo “Nove Lune e mezza” e “Brave ragazze”, nati da un lungo lavoro di riflessione, spesso divertita, sulla condizione femminile nel nostro paese, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 marzo 2021) Uscirà il 4 aprile su Sky Cinema e su Now ilVScon Fabio Volo e Giulia de Lellis. A parlarne è la regista Michela AndreozziVsè in uscita il prossimo 4 aprile in esclusiva assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now e disponibile on demand. Ilha come protagonisti Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis e racconta la storia di un padre che si confronta con la figlia che aspira a diventare famosa seguendo il modello di unadi successo. Laè affidata a Michela Andreozzi, che ha raccontato come è nato il: “Dopo “Nove Lune e mezza” e “Brave ragazze”, nati da un lungo lavoro di riflessione, spesso divertita, sulla condizione femminile nel nostro paese, ...

Advertising

MagTua : #GenitorivsInfluencer, il film di #MichelaAndreozzi a #Pasqua su #sky e #nowtv #genitori #figli e #social - - Ash71Pietro : Genitori vs Influencer, a Pasqua una commedia su social e utenza - dituttounpop : #GenitorivsInfluencer con le parole dei protagonisti scopriamo il nuovo film @SkyItalia e @NOWTV_It - SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 4 aprile alle 21,15 su Sky Cinema Uno, andrà in onda in prima assoluta il film “Genitori Vs Influencer”, d… - ttffiocca : RT @SkyTG24: Genitori vs Influencer, l'educazione dei figli ai tempi dei social -