Gender gap | l’Università Ca’ Foscari istituisce incentivi economici

(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Il gender gap all’Università Ca Foscari Venezia è nell’agenda della rettrice che ha deciso di istituire incentivi economici per favorire l’accesso delle studentesse ai corsi di laurea scientifici. Il piano consiste nella riduzione/rimborso del pagamento dei contributi pari a 500 euro da assegnare alla migliore studentessa risultata idonea nella graduatoria per ciascuno dei tre anni di corso (triennale) in informatica, scienze ambientali, chimica e tecnologie sostenibili e Ingegneria fisica.